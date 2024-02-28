Москва, 28 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинский беспилотник самолётного типа был ликвидирован в небе над Белгородской областью ночью 28 февраля.

Вечером 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области. ВСУ использовали для атаки дроны самолётного типа, уточнили в Минобороны РФ. Также в этот же день были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

Обломки двух украинских беспилотников упали в Клинцовском районе Брянской области 27 февраля, заявил глава региона Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, к местам падения обломков прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.