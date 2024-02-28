Белгород, 28 февраля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью ночью 28 февраля ликвидировали украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат противника был нейтрализован над территорией Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 февраля средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области. ВСУ использовали для атаки дроны самолётного типа, уточнили в Минобороны РФ. Также в этот же день были уничтожены ещё два беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших в результате украинской атаки 26 февраля в Грайворонском округе. Количество жителей с серьёзными ранениями возросло до четырёх человек. В больницу доставили ещё одного пострадавшего гражданина, его состояние удалось стабилизировать, уточнил Гладков.