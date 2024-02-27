Белгород, 27 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны РФ около 16:30 мск 27 февраля сбили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

ВСУ использовали для атаки дроны самолётного типа, отметила пресс-служба министерства.

«Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 27 февраля ведомство сообщало об уничтожении над территорией Белгородской области ещё двух беспилотников ВСУ. Кроме того, три дрона ВСУ были уничтожены в ночь на 27 февраля: два над территорией Брянской области и один — над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее, 27 февраля, сообщил, что система ПВО сбила беспилотник самолётного типа в районе поселка Разумное, рядом с областным центром. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента не было.

Накануне, 26 февраля, атакам ВСУ подверглись 18 населённых пунктов региона, сообщал Гладков. Для атак использовались беспилотники, миномёты, артиллерийские орудия и реактивная система залпового огня «Град». В Новой Таволжанке ранения получили дети в возрасте 10 и 11 лет. В Почаево трое мирных жителей погибли в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль.