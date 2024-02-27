В Клинцовском районе Брянской области пресекли попытки атак двух БПЛА
Богомаз: силы ПВО обезвредили два дрона в Клинцовском районе Брянской области
Брянск, 27 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Российские военные отразили попытку атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клинцовском районе Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава области Александр Богомаз.
Губернатор уточнил, что их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. К местам падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля власти Белгородской области проинформировали о том, что над территорией Грайворонского городского округа обезвредили шесть воздушных целей. По предварительным сведениям, ранения людей и разрушений удалось избежать.
Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков написал, что на окраине села Почаево Грайворонского городского округа ВСУ атаковали автомобиль со строителями, используя дрон-камикадзе. В результате нападения погибли три мирных жителя. Ещё трое человек получили осколочные ранения. Их госпитализировали.