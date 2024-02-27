Брянск, 27 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Российские военные отразили попытку атаки двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клинцовском районе Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Губернатор уточнил, что их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. К местам падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля власти Белгородской области проинформировали о том, что над территорией Грайворонского городского округа обезвредили шесть воздушных целей. По предварительным сведениям, ранения людей и разрушений удалось избежать.

Кроме того, глава региона Вячеслав Гладков написал, что на окраине села Почаево Грайворонского городского округа ВСУ атаковали автомобиль со строителями, используя дрон-камикадзе. В результате нападения погибли три мирных жителя. Ещё трое человек получили осколочные ранения. Их госпитализировали.