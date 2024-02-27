Москва, 28 февраля, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона заверил, что организация с начала конфликта на Украине призывает не усугублять риторику по этой теме, хотя и наблюдает её. И мнение не изменилось.

Мария Захарова обратила внимание на то, что было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашёл в себе силы «наблюдать» ВСУшные обстрелы ЗАЭС, теракты по указанию украинских спецслужб, факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое.

«Ожидаем, что Секретариат ООН призовёт избегать вообще всего, что «может усугубить конфликт», и, в первую очередь, поставок оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население. Как это произошло сегодня в Брянской области», — написала 27 февраля в Telegram-канале российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших при ударе ВСУ по посёлку Суземка Брянской области выросло до пяти. Снаряды попали в самый центр посёлка.

Страны Евросоюза договорились о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции 26 февраля.

Создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом, заявил 27 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Для стабильности и безопасности в Европе необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в украинском конфликте, также заявил президент Франции.