Париж, 27 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Для стабильности и безопасности в Европе необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в украинском конфликте. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции в Париже по итогам встречи, посвящённой поддержке Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — приводит слова Макрона Le Figaro.

Французский лидер подчеркнул, что союзники в Европе приложат все усилия к тому, чтобы Россия не смогла победить Украину. Он отметил, что лидеры западных стран пока не пришли к консенсусу по возможной отправке воинского контингента в зону конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе этой же пресс-конференции Макрон объявил о создании девятой по счёту коалиции в ЕС для поставок вооружения Украине. Новая коалиция, по его словам, займётся снабжением ВСУ ракетами среднего и дальнего действия.

Президент Франции отметил также, что поставки боеприпасов остаются приоритетным направлением помощи Украине. Европейские союзники Киева хотят не только использовать все свои запасы, но и определить, какие из третьих стран могут поставить Украине разные категории снарядов.