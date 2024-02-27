Брянск, 27 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Число пострадавших при ударе ВСУ по посёлку Суземка Брянской области выросло до пяти, сообщил 27 февраля глава региона Александр Богомаз.

Александр Кряжев/РИА Новости

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, отметил губернатор.

«По уточнённым данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку ещё двое жителей получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Суземки со стороны ВСУ пострадали три человека. Снаряды попали в самый центр посёлка, один из пострадавших получил тяжёлое ранение, двое — ранения средней тяжести, отмечал Богомаз.

Кроме того, при обстреле было частично повреждено административное здание. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия.

Кроме того, ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 27 февраля были уничтожены три дрона ВСУ: два — над территорией Брянской области и один — над Белгородской.