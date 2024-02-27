Ереван, 27 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском международном аэропорту, заявил на брифинге 27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, слова которого приводит агентство «Арменпресс».

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они (пограничники РФ. — Прим. ред.) оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны», — сказал он, комментируя новости о том, что власти республики уже приняли соответствующее решение.

Симонян также отметил, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились более уязвимыми.

Отвечая на вопрос, предполагает ли подобная логика вывод российской военной базы из Армении, спикер призвал не забегать вперёд.

«Обсудим — поймём. Нельзя бросаться из крайности в крайность», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна «заморозила» участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ уточнили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна. Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин не общался с армянским премьером после его заявления и не планирует таких контактов.

В МИД России, в свою очередь, отметили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа. В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем «будирования».