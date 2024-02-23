Сана, 23 февраля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Всего 48 судов было атаковано в Красном и Аравийском морях за 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Алла». Об этом сообщил 23 февраля лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала «Аль-Масира».

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Как указал представитель хуситов, в связи с продолжающимся геноцидом палестинского народа в секторе Газа движение «Ансар Алла» наращивает качественно и количественно число операций против врага.

«Так, число совершенных за неделю операций против вражеских судов возросло до 13, а за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракеты», — уточнил Абдель Малик аль-Хуси.

Также, по словам лидера хуситов, в рамках всеобщей мобилизации было подготовлено более 273 тысяч бойцов и проведено более 1,1 тысячи военных учений, шествий и парадов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хуситы направили уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними лиц и компаний проходить по морским путям вблизи Йемена, в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе.

В документе уточняется, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании, а также Израиля или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.