Сана, 23 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними проходить по морским путям вблизи Йемена направило судоходным и страховым компаниям правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом 23 февраля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что уведомление от сформированного хуситами Центра координации гуманитарных операций направлено судоходным и страховым компаниям. В документе указано, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.

Запрет касается также судов, имеющих отношение к Израилю и зарегистрированным в этой стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны, совершена атака на судно в 70 морских милях (около 130 км. — прим. Ред.) к юго-востоку от порта Аден в Йемене. Власти начали расследование инцидента. Управление рекомендовало судам идти в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

20 февраля военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по израильскому и американским судам в Красном и Аравийском морях. По его словам, боевики «Ансар Аллах» использовали для ударов беспилотники и противокорабельные ракеты.

Позднее Центральное командование ВС США подтвердило факт удара хуситов по американскому судну под греческим флагом, направлявшемуся в порт Аден в Йемене.