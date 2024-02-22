Хуситы запретили судам ряда стран проход по морским путям вблизи Йемена
Сана, 23 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними проходить по морским путям вблизи Йемена направило судоходным и страховым компаниям правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом 23 февраля сообщило агентство Reuters.
Уточняется, что уведомление от сформированного хуситами Центра координации гуманитарных операций направлено судоходным и страховым компаниям. В документе указано, что судам, которые ходят под флагом США и Великобритании или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.
Запрет касается также судов, имеющих отношение к Израилю и зарегистрированным в этой стране.
Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны, совершена атака на судно в 70 морских милях (около 130 км. — прим. Ред.) к юго-востоку от порта Аден в Йемене. Власти начали расследование инцидента. Управление рекомендовало судам идти в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
20 февраля военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по израильскому и американским судам в Красном и Аравийском морях. По его словам, боевики «Ансар Аллах» использовали для ударов беспилотники и противокорабельные ракеты.
Позднее Центральное командование ВС США подтвердило факт удара хуситов по американскому судну под греческим флагом, направлявшемуся в порт Аден в Йемене.