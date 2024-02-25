Сана, 25 февраля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и их союзники нанесли авиаудары по 18 объектам йеменских хуситов. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Сегодняшние необходимые и соразмерные удары были нанесены конкретно по 18 объектам хуситов в 8 местах в Йемене», — говорится в заявлении.

Отмечается, что целями ударов стали подземные места хранения вооружений, в том числе ракет, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радаров. Также в результате атаки был уничтожен один вертолёт хуситов.

Согласно заявлению Пентагона, США и союзники продолжают наносить высокоточные удары с целью подорвать возможности хуситов атаковать торговые и военно-морские суда в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что американские военные уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря. Всегда за 20 недель с начала обострения палестино-израильского конфликта атакам подверглись 48 судов в Красном и Аравийском морях, всего было выпущено 183 беспилотника и ракеты, заявил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.