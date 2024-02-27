Москва, 27 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Россия решительно отвергает все необоснованные требования из коммюнике «Большой семёрки» (G7), а также решительно ответит на любые недружественные шаги Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Мария Захарова, опубликованном на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам дипломата, коммюнике G7 является политизированным и предвзятым документом.

«Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой. В целом заявление стало очередным характерным примером западной политики нападок на нашу страну и подтвердило необратимую реальность вырождения «семёрки» в ещё один инструмент гегемонистских устремлений нынешней администрации США. Решительно отвергаем все содержащиеся в тексте ничем не обоснованные и незаконные требования к России», — отметила Захарова.

Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вся ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и гуманитарных контактов с Россией лежит на западных лидерах, а на любые недружественные шаги с их стороны Москвой будет дан адекватный ответ, основанный на принципе взаимности.

Вся ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних западных лидерах. На любые недружественные шаги нами будет дан адекватный ответ, исходя из принципа взаимности.

«Время таких объединений, как «Группа семи», безвозвратно ушло. Входящим в неё странам необходимо признать ошибки, дезавуировать основанные на ненависти русофобские высказывания, отказаться от антироссийской политики и принять объективную реальность формирующегося многополярного мира без гегемонии и неоколониального диктата», — резюмировала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля лидеры стран G7 обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также лидеры стран «Группы семи» подчеркнули, что украинский народ может «рассчитывать на поддержку стран G7 столько, сколько потребуется», и призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины. Кроме того, лидеры стран «Большой семёрки» обратились к странам мира с призывом не одобрять и не оправдывать «попытки России захватить территорию силой».

Помимо этого, страны «Группы семи» приняли решение о том, что Россия должна оплатить понесённые Киевом экономические потери из своих активов, которые заблокированы на Западе.

Меры по реализации этого решения должны выработать правительства входящих в G7 стран — США, Италии, Франции, Германии, Японии, Канады, Великобритании. Вместе с тем лидеры стран G7 пообещали принять меры против стран, лиц и компаний, оказывающих материальную поддержку России в конфликте на Украине.