Киев, 24 февраля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 пообещали принять меры против стран, лиц и компаний, оказывающих материальную поддержку России в конфликте на Украине, говорится в совместном заявлении лидеров стран «Группы семи», опубликованном 24 февраля по итогам прошедшего онлайн-саммита.

РИА Новости / Стрингер

«Мы введём дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия», — говорится в документе, текст которого приводит итальянское агентство Ansa.

Кроме того, лидеры стран G7 пообещали увеличить объёмы поддержки Украины, а также продолжать вводить в отношении России санкции, чтобы сократить её источники доходов, в том числе от продажи энергоресурсов.

В субботу в Киев прибыли премьер-министр председательствующей в G7 Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон. По итогам встречи с Мелони глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Италией. Подобные соглашения Украина ранее подписала с Францией, Германией, Великобританией, Данией и Канадой.

Однако такие договорённости, как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, нельзя считать полноценными, поскольку они не ратифицированы парламентами стран-подписантов.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание New York Times сообщило, что кампания Соединённых Штатов Америки, нацеленная на изоляцию России от остального мира, потерпела полный провал. Авторы материала, в частности, отметили, что несмотря на многочисленные санкции со стороны западных союзников Украины России удалось обеспечить финансовую и политическую стабильность в том числе за счёт собственных природных ресурсов. Кроме того, Москве спустя два года с начала специальной военной операции и последующего «дипломатического наступления» Запада удалось лишь укрепить своё влияние в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки.