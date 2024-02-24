Киев, 24 февраля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Поддержку так называемой формулы мира, предложенной главой киевского режима Владимиром Зеленским, продолжат лидеры стран «Группы семи» (G7) и обязуются поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «Большой семёрки», опубликованном 24 февраля по итогам онлайн-саммита.

The White House

«Мы продолжим оказывать поддержку Украине в дальнейшем продвижении формулы мира президента Зеленского и обязуемся поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в соответствии с принципами Устава ООН», — указано в документе, текст которого приводит итальянское агентство Ansa.

Также лидеры стран «Группы семи» подчёркивают, что украинский народ может «рассчитывать на поддержку стран G7 столько, сколько потребуется» и призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Кроме того, лидеры стран «Большой семёрки» обратились к странам мира с призывом не одобрять и не оправдывать «попытки России захватить территорию силой».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Киев 24 февраля прибыли премьер-министр председательствующей в G7 Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон. В украинской столице Мелони как председатель «Большой семёрки» провела первое в этом году заседание с лидерами объединения.

По итогам встречи с Мелони глава Украины объявил о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Италией. Аналогичные соглашения Украина уже подписала с Францией, Германией, Великобританией, Данией и Канадой.