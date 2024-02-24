Лондон, 24 февраля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Онкобольного британского короля Карла III довели до слёз многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщил New York Post.

Кадр из видео Карл III

«У меня было так много замечательных сообщений и открыток. Большую часть времени это доводило меня до слез», — признался Карл III во время встречи с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Букингемский дворец опубликовал в социальных сетях видео, на котором монарх открывает письма поклонников. Трогательное видео началось с того, что 75-летний король читал открытку с собакой с ветеринарным воротником.

«Король Чарльз, по крайней мере, тебе не нужно носить конус», — гласила надпись на открытке.

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Помимо этого, король получил открытку от ребёнка. В неё Карла III призвали не сдаваться и оставаться храбрым.

В общей сложности Букингемский дворец получил более 7000 писем и открыток со всего мира. В письмах многие делились собственным опытом борьбы с раком. Другие передавали добрые пожелания и советы для скорейшего выздоровления.

Король Карл III в свою очередь назвал такие добрые слова величайшим утешением и ободрением.

Как 6 февраля сообщало ИА Регнум, у короля Карла III диагностировали рак. Монарх через несколько дней лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. Сообщалось. что принц незамедлительно покинул Лос-Анджелес и отправился в Лондон.

В январе появилась информация о том, что Карл III обратился к врачам за лечением из-за проблем с простатой. 26 января его госпитализировали. Через несколько дней после медицинской процедуры монарха выписали из больницы.

Позднее Карл III поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания. Король 11 февраля впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Он вместе с королевой Камиллой посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке.