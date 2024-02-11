Лондон, 11 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Утром в воскресенье 11 февраля монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке.

Stephen Lock /Keystone Press Agency /Global Look Press Король Карл III и королева Камилла

На кадрах, которые транслировали британские телеканалы, король в сопровождении супруги шёл к церкви, опираясь на зонт-трость, и помахал приветствующим его людям.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые британский монарх проходил из-за увеличенной простаты. Форму заболевания не уточняли, но с обследованием оно оказалось не связано.

Спустя несколько дней Карл III лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. Принц, в последние годы живущий в Калифорнии, срочно выехал в аэропорт и прибыл в Великобританию.

Вскоре монарх поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания, полученные им за несколько последних дней после того, как стало известно об онкологическом заболевании. Это было первое обращение короля, сделанное им после обнародования диагноза. Карл III отметил, что добрые слова, которые поступили в его адрес, являются самым большим утешением и ободрением.