Лондон, 26 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Короля Великобритании Карла III госпитализировали для плановой медицинской процедуры, связанной с увеличенной простатой. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, которое привело издание The Guardian.

Global Look Press

«Этим утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для запланированного лечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монарх поблагодарил всех, кто в течение последней недели присылал ему добрые пожелания.

Ранее Карл III вернулся в Лондон из королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк, расположенного в восточной части Англии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января британский король обратился к врачам за лечением из-за проблем с простатой. В связи с этим он отложил публичные выступления. Отмечалось, что состояние Карла III благоприятное, но ему будет необходимо пройти ряд восстановительных процедур.