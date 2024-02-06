Лондон, 6 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Младший сын Карла III британский принц Гарри прибыл в Великобританию из США, чтобы встретиться с отцом, у которого диагностировали рак. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кадр из видео

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Накануне Карл III лично позвонил Гарри и сообщил о болезни. Принц, в последние годы живущий в Калифорнии, срочно выехал в аэропорт. Его супруга Меган Маркл, а также их дети Арчи и Лилибет остались в США.

Перелёт в Великобританию занял около 11 часов. После посадки в Хитроу Гарри приехал в лондонскую королевскую резиденцию, которую Карл III занимал при жизни королевы Елизаветы II.

Отношения между Гарри и Карлом испортились после переезда принца в США. Последний раз он посещал Великобританию в сентябре 2023 года, но король отказался с ним встречаться якобы из-за плотного графика.

Авторы материала выразили надежду, что на фоне новостей о диагнозе короля Чарльза поездка Гарри на родину может стать «знаком перемирия» и, возможно, появятся «хорошие новости» об урегулировании разлада в королевской семье.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля медики диагностировали у короля Великобритании Карла III рак на ранней стадии и потому специалисты дали благоприятный прогноз лечения.

Семья и друзья короля «были поражены» решительным настроем Карла III продолжать дела в обычном режиме.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе недавних процедур, которые британский монарх проходил из-за увеличенной простаты.

При этом в пресс-службе дворца не уточняли форму онкологического заболевания Карла III, дав понять, что это не рак простаты. Монарх принял решение отложить публичные обязанности, однако продолжит работать с государственными делами и официальной документацией.

Пресс-служба Букингемском дворце 26 января сообщала о госпитализации британского монарха из-за увеличенной простаты. В пресс-службе уточнили, что Карла III проходил плановую медицинскую процедуру.