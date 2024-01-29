Лондон, 29 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате, сообщили 29 января в канцелярии монарха.

Иван Шилов ИА Регнум Карл III

«Сегодня днём король был выписан из больницы после планового лечения и перенёс предстоящие публичные мероприятия, чтобы получить время для восстановления», — сказано в заявлении.

Карл III выразил благодарность медикам и всем, кто направлял ему письма поддержки в связи с проведением операции, отметили также в канцелярии.

Как передавало ИА Регнум, 17 января сообщалось, что Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой. Агентство Reuters отмечало, что состояние короля Великобритании благоприятное, однако ему предстоит пройти восстановительные процедуры.

О госпитализации короля Великобритании для плановой медицинской процедуры, связанной с увеличенной простатой, в Букингемском дворце официально сообщили 26 января. Также в канцелярии Карла III отметили, что обнаруженное новообразование является доброкачественным, а процедура будет корректирующей.

29 января в Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин вернулся на работу после лечения рака простаты. Остин был госпитализирован 1 января, при этом сообщения об этом появились лишь несколько дней спустя, а ряд руководителей США, включая главу Госдепа Энтони Блинкена, о госпитализации министра обороны не знали.