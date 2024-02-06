Лондон, 6 февраля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Врачи диагностировали у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Букингемского дворца в социальной сети Х (ранее Twitter).

Pool/Global Look Press Король Великобритании Карл III

Заболевание обнаружили во время недавних процедур, которые британских монарх проходил из-за увеличенной простаты.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всём мире страдает от рака», — говорилось в сообщении.

Представители королевского дома не уточнили, какую форму онкологического заболевания диагностировали у Карла III, но дали понять, что это не опухоль простаты.

На время лечения король отложит свои публичные обязанности, но при этом продолжит работать с делами государства и официальной документацией. В Букингемском дворце уточнили, что монарх настроен позитивно и с нетерпением ожидает возвращения ко всем публичным обязанностям в полном объеме.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в Букингемском дворце сообщали о госпитализации короля Великобритании из-за увеличенной простаты.

Королевская канцелярия подчёркивала, что монарха направили на плановую медицинскую процедуру, а новообразование является доброкачественным. 29 января его выписали из больницы. При этом Карл III отложил публичные мероприятия, так как ему потребовалось время на восстановление.