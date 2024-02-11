Лондон, 11 февраля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Король Британии Карл III выразил благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания в свой адрес, полученные им в течение последних нескольких дней после того, как стало известно, что монарх страдает онкологическим заболеванием. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Букингемского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Это первое обращение короля, сделанное им после обнародования информации о диагнозе. Карл III отметил, что добрые слова, которые поступили в его адрес, являются самым большим утешением и ободрением.

Как сообщало ИА Регнум, о выявленном у британского монарха раке стало известно 5 февраля. В Букингемском дворце тогда отметили, что из-за болезни Карл III отложит на время свои публичные обязанности. Он начал курс лечения. Вместе с тем король решил продолжать исполнять государственные обязанности и работать с документами.

17 января появилась информация о том, что Карл III обратился к врачам за лечением из-за проблем с простатой. 26 января его госпитализировали для провидения плановой операции. Через несколько дней после медицинской процедуры монарха выписали из больницы.

10 февраля эксперт по королевской семье Великобритании, бывший журналист «Би-би-си» Том Боуэр выразил своё удивление из-за того, что Карл III согласится на химиотерапию для борьбы с раком. Он утверждает, что король никогда не признавал эффективность таких методов лечения, предпочитая природную медицину.