Москва, 24 февраля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по нефтебазе, складам украинской армии и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске в ночь на 23 февраля. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, жители Днепропетровска сообщили о нескольких прилётах. Есть кадры, на которых видны последствия попадания в нефтебазу, на место «Стан 550», прокатный цех №2 частного акционерного общества «Днепровский металлургический завод», добавил он. Там ВСУ держали большие резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Лебедев также сообщил, что ВС России нанесли удары по складам ВСУ на улице Каруна. При этом украинская ракета системы ПВО в погоне за беспилотником «Герань» попала в многоэтажное здание. Как уточнил координатор подполья, сотрудники СБУ взяли подписи у местных жителей о неразглашении увиденного.

В Минобороны России эти сведения пока не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины в период с 17 по 23 февраля 2024 года. Как уточнили в Минобороны, удары нанесли по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, базам горючего и пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Украинские СМИ 23 февраля писали о взрывах в Николаеве и в Одессе. На Украине также сообщали о ночных взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В феврале Лебедев сообщил, что российские военные поразили в Николаеве завод «Экватор» по производству украинских беспилотников. Координатор подполья рассказал, что по заводу ВСУ ударили тремя дронами «Герань».

В конце января подпольщики сообщили, что в Харькове поражён ряд военных объектов. Так, зафиксировали попадание в Харьковский тракторный завод, где производится ремонт военной техники, а также складировались боекомплект, боеприпасы и ГСМ. Помимо этого, Лебедев тогда сообщил об ударе по зданию «Укртелекома», где находились военные и сотрудники украинских спецслужб.