Одесса, Украина, 23 февраля, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Серия взрывово прогремела в Одессе после объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом 23 февраля сообщили украинские издания «Страна. ua», «Укринформ» и одесское издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:10 мск, взрывы послышались через десять минут после этого. Спустя примерно 30 минут поступила информация ещё о двух сериях взрывов. В небе над городом зафиксировали несколько беспилотников.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Измаильского районов, расположенных в южной части региона, проследовать в укрытия и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, сообщается, что после взрывов произошёл сильный пожар на одном из объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 15 февраля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, почти одновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Затем режим воздушной тревоги ввели во всех регионах страны.

В Одессе 13 февраля объявили о прогремевших взрывах. В социальных сетях и украинских СМИ заявили о работе систем противовоздушной обороны. Иной информации не поступало.