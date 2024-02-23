Николаев, Украина, 23 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в Николаеве на юге Украины. Об этом 23 февраля сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Никаких других подробностей журналисты не сообщили.

В данный момент в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях действует воздушная тревога.

В Министерстве обороны России 23 февраля официально не сообщали о нанесении ударов по объектам на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе после объявления воздушной тревоги. Её в Одесской области объявили в 22:10 мск 22 февраля. Взрывы послышались через десять минут после этого. Спустя примерно 30 минут поступила информация ещё о двух сериях взрывов. В небе над городом зафиксировали несколько беспилотников.

Также сообщалось, что после взрывов произошёл сильный пожар на одном из объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Взрывы 20 февраля прогремели в Днепропетровской области. Также, по данным украинских изданий, взрывы слышали в Чугуеве в Харьковской области, Кременчуге в Полтавской области и в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.