Харьков, Украина, 31 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Российские удары по Харькову в ночь на 31 января поразили ряд военных объектов, заявил «РИА Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Global Look Press

«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилётов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались боекомплект, боеприпасы и ГСМ», — сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, «очень качественно» было поражено здание «Укртелекома», где находились военные и сотрудники украинских спецслужб.

«Наша агентура давно сообщала о присутствии в здании «Укртелекома» военных и спецслужбистов с большими погонами. Также туда часто приезжали иностранные специалисты. В последнее время было зафиксировано присутствие иностранных военных», — рассказал подпольщик, продемонстрировав фотографию, сделанную у здания «Укртелекома», на которой видна группа людей, в том числе человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве.

По словам Лебедева, после удара по этому зданию СБУ оцепило его и пару кварталов вокруг, начался поквартирный обход с проверкой компьютерной и мобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее о взрывах в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, 30 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Местные власти ситуацию не комментировали.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 декабря отметил, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно оккупированы неонацистским киевским режимом. По его словам, то, что эти города на картах значатся украинскими — это временное явление.