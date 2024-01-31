Подпольщики сообщили, что в Харькове поражён ряд военных объектов
«РИА Новости»: в Харькове поражены военные склады и цеха по ремонту техники
Харьков, Украина, 31 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Российские удары по Харькову в ночь на 31 января поразили ряд военных объектов, заявил «РИА Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилётов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались боекомплект, боеприпасы и ГСМ», — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, «очень качественно» было поражено здание «Укртелекома», где находились военные и сотрудники украинских спецслужб.
«Наша агентура давно сообщала о присутствии в здании «Укртелекома» военных и спецслужбистов с большими погонами. Также туда часто приезжали иностранные специалисты. В последнее время было зафиксировано присутствие иностранных военных», — рассказал подпольщик, продемонстрировав фотографию, сделанную у здания «Укртелекома», на которой видна группа людей, в том числе человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве.
По словам Лебедева, после удара по этому зданию СБУ оцепило его и пару кварталов вокруг, начался поквартирный обход с проверкой компьютерной и мобильной техники.
Как передавало ИА Регнум, ранее о взрывах в Харькове сообщал мэр города Игорь Терехов.
Кроме того, 30 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, также в ночь на 30 января взрывы прозвучали в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Местные власти ситуацию не комментировали.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 декабря отметил, что Киев, Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск являются русскими городами, которые временно оккупированы неонацистским киевским режимом. По его словам, то, что эти города на картах значатся украинскими — это временное явление.