Москва, 23 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российские военные нанесли за неделю 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил 23 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 17 по 23 февраля 2024 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием», — заявил генерал-лейтенант.

Удары ВС России нанесли, в частности, по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ. В Минобороны добавили, что все назначенные объекты поражены.

Помимо этого, за неделю российские военные нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Как 23 февраля передавало ИА Регнум, украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве и в Одессе. Сообщали также о пожаре на одном из инфраструктурных объектов в Одессе. Ночью сообщали о взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Помимо этого, 20 февраля взрывы прогремели в Днепропетровской области. Также, по данным украинских изданий, взрывы слышали в Чугуеве в Харьковской области, Кременчуге в Полтавской области и в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

В Полтавской области 18 февраля сообщали о повреждении объекта инфраструктуры.

В Минобороны России сообщали, что ВС России с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате российские военные поразили производственные мощности предприятий, осуществлявших производство и ремонт самолётов, БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Помимо этого, 15 февраля ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. На них производили и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, миномётные боеприпасы.