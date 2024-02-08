Москва, 8 февраля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Российские военные поразили в Николаеве завод «Экватор» по производству украинских беспилотников, а также общежитие с иностранными специалистами и украинскими военными. Об этом 8 февраля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих товарищей из самого города, которые передали соответствующие фото — и видеокадры.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришёлся по заводу «Экватор», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».

Координатор николаевского подполья также рассказал, что по заводу ВСУ ударили тремя дронами «Герань». Первый, по информации подпольщиков, попал в цех, где производились дроны, второй — в общежитие с украинскими военными и иностранными специалистами, а третий — пришёлся в центральную часть завода. Там находилась военная техника ВСУ.

Российские военные также поразили завод железобетонных изделий. При этом Лебедев отметил, что нетронутыми остались старое здание фабрики «Эвис», где проживают украинские военные и завод «Кристалл». Как добавил координатор подполья, там много цехов и есть бомбоубежище.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. В ряде городов Одесской области зафиксировали прилёт беспилотников.

Ранее, 31 января, подпольщики сообщили, что в Харькове поразили военные склады и цеха по ремонту техники ВСУ. Тогда Лебедев заявил о пяти прилётах. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода, где ремонтировали военную технику. Там же находился склад с боекомплектами и боеприпасами ВСУ.

Помимо этого, 25 января подпольщики сообщили о ликвидации 130 украинских военных, в том числе боевиков «Кракена» и «Русского» добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харькове.