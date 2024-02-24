Москва, 24 февраля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Москва не намерена выходить из Договора по космосу и не рассматривает этот вопрос. Об этом 24 февраля журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Roscosmos/Global Look Press

Дипломат подчеркнул, что это один из ключевых компонентов системы международных договоренностей в сфере, которая складывалась десятилетиями.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон уже многие годы, прикрываясь не соответствующими действительности устремлениями других государств нарастить свою мощь, сам предпринимает шаги, противоречащие интересам международной безопасности. При этом Рябков напомнил, что Россия, напротив, долгое время ведёт борьбу за сохранение космоса, свободного от оружия любого вида, однако США игнорируют предложения российской стороны.

Размещение ядерного оружия в космосе Рябков назвал нецелесообразной идеей.

«Эта среда для развертывания такого оружия неподходящая», ― подчеркнул замглавы МИД.

Дипломат отметил, что американцы используют эту тему в пропагандистских целях, выдвигая ничем не обоснованные, бездоказательные обвинения.

«Здравомыслящие представители международного общества давно это поняли и серьёзно к американским обвинениям такого свойства просто не могут подходить», ― сказал Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, в США полагают, что Россия якобы потенциально готова разместить в космосе ядерное оружие уже в 2024 году. По данным источников, существует «риск ядерного взрыва», который потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле. Вашингтон предупредил союзников об опасности, якобы исходящей от России, а президент США Джо Байден заявил, что Кремль якобы разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое не представляет прямой угрозы для жизни людей.

В Кремле эти слухи назвали очередной уловкой Белого дома. Администрация США таким образом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин 20 февраля заявил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса. Глава государства напомнил, что Москва, наоборот, предлагала многократно усилить совместную работу в космосе.

Песков в ноябре 2023 года также назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Он подчеркнул, что Россия является большой, мощной и сильной страной, а потому крайне ответственно относится к своему потенциалу.