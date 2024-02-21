Вашингтон, 21 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. США считают, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg.

Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА Новости

«Россия развивает космический потенциал для уничтожения спутников с помощью ядерного оружия», — говорится в материале.

Источники, знакомые с вопросом, сообщили, что Вашингтон предупредил союзников на этот счёт. В статье также говорится, что председатель комитета по разведке палаты представителей в США предупредил о якобы серьёзной, но неопределённой угрозе безопасности со стороны России. После этого американский президент Джо Байден заявил, что Кремль якобы разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, которое не представляет прямой угрозы для жизни людей.

По словам источников, якобы существует риск ядерного взрыва, который потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле. Эксперты полагают, что ущерб от такого взрыва на низкой околоземной орбите может уничтожить спутники на сотни миль, а полученная радиация — нанести серьёзный ущерб космическим аппаратам, проходящим через пострадавший регион.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля президент России Владимир Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса, тем более размещения там ядерного оружия. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства подчеркнул, что Россия не делает в космосе ничего, что не делали бы другие государства, включая США. Путин также напомнил, что Москва, наоборот, призывает соблюдать не только те договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагала многократно усилить совместную работу в космосе. Помимо этого, Шойгу отметил, что у России нет проекта по созданию ядерного оружия в космосе.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах России запустить ядерное оружие в космос, назвал их уловкой администрации США. По его словам, это очевидное стремление Белого дома добиться от Конгресса согласования законопроекта о выделении Киеву финансовой помощи.

В ноябре 2023 года Песков также назвал обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну абсолютно безумными.