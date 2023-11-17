Москва, 17 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в том, что она якобы готова развязать ядерную войну, абсолютно безумны. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Гердо/ТАСС

«К сожалению, за последний год мы всё чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику, мы слышим абсолютно безумные обвинения [в адрес] России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютно я считаю просто вот именно безумием, недопустимым», — сказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» в ответ соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу, как это делает сильный человек очень, ответственно относящийся к своей силе.

«Но, к сожалению, даже вот такую риторику используют как инструмент в квазивойнах против нас», — отметил Песков.

С эмоциональной точки зрения все эти вещи могут вызывать состояние внутреннего дискомфорта и истерики у простых граждан, плохо понимающих нюансы политики и международных дел, уточнил он.

«Но здесь, наверное, задача всех нас или в том числе и вас, если вы понимаете все нюансы, просто объяснять, что чаще всего это голословные заявления и просто безответственные слова», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября страны «Большой семёрки» в совместном заявлении выразили сожаление по поводу решения России отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). G7 также повторила неоднократно отвергнутую Москвой критику «безответственной ядерной риторики России».

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон о дератификации ДВЗЯИ. Глава государства поднял этот вопрос 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин тогда подчеркнул, что США до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ.

Песков 1 ноября заявил, что президент России не намерен каким-либо образом контактировать с представителями США перед подписанием закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ приняла Генассамблея ООН в 1996 году. Документ вводил запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, так как не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум напомнил, что Россия в числе первых подписала этот документ в 1996 году и ратифицировала его в 2000 году. При этом ряд крупных стран, имеющих потенциал в ядерной отрасли, включая США, договор подписали, но не ратифицировали.