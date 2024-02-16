Вашингтон, 16 февраля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Российские космические разработки, который вызывают тревогу у Вашингтона, лишь потенциально могут угрожать спутникам, заявил 16 февраля президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Chris Kleponis/ Globallookpress

«Во-первых, в связи с тем, чем занимается Россия, в настоящий момент нет ядерной угрозы народу Америки или кому-либо ещё в мире. Во-вторых, то, что они делают или могут сделать, связано со спутниками в космосе и потенциально повреждением этих спутников», — уточнил американский лидер.

Также он указал, что Россия не осуществляла вывода в космос противоспутникового оружия, и Соединенные Штаты надеются, что такого не произойдет.

«Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, наносящим урон спутникам. Этого ещё не произошло. И моё ожидание, моя надежда заключаются в том, что и не произойдет», — сказал Байден.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал закрытый брифинг в связи с «угрозой национальной безопасности». Телекомпания ABC утверждала, что речь идёт о планах разместить в космосе ядерное оружие, которые якобы есть у России.

В Кремле слухи о планах России назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег Украине, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позднее Байден поручил своей администрации наладить прямой диалог с Москвой в связи с предполагаемой разработкой Россией противоспутникового оружия. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Агентство Reuters, в свою очередь, уточняло, что оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, якобы разрабатывает Россия, представляет собой устройство, которое требует ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку. Отмечается, что к таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или генераторы электромагнитного импульса, способные вывести из строя всю электронику спутников в пределах определённой области орбиты. Как считают аналитики, российское противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, подорвав таким образом способность вооруженных сил США действовать, отмечалось в публикации.