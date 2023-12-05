Ереван, 5 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем в декабре заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила 5 декабря пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

«Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ», — сказала она.

Хачатрян добавила, что заседаниях не будет участвовать также делегация Национального собрания.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 23 ноября в Минске. Он объяснил это тем, что организация якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. При этом премьер подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ОДКБ.

Пресс-служба армянского правительства 29 ноября сообщила о подписании программы военного сотрудничества Армении и Великобритании на 2023–2024 годы. Стороны также договорились о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване. Они обсудили потенциал военного сотрудничества между странами.