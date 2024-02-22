Москва, 22 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. С начала работы международной выставки «Россия» с экспозициями форума ознакомились семь миллионов человек. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Семимиллионным гостем стал Алексей Максимов из города Волжского Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ в Москве вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырёхлетней Катей и восьмилетней Варей. На выставке семья уже была днём ранее. Они осмотрели павильоны российских корпораций и ведомств, а сегодня планировали ознакомиться с ключевыми проектами и разработками российских регионов в павильоне № 75.

«Для выставки «Россия» мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что всё успеем посмотреть. Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления», ― поделился Максимов.

На стенде Ленинградской области гости получили подарок — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». В течение шестидневного тура волжане смогут увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретро-поезд и аутентичная гастрономия.

Также для юбилейного гостя и его семьи провели экскурсию по экспозиции Ленинградской области.

Как сообщал ИА Регнум, шестимиллионным посетителем стал житель Москвы Дмитрий Ершов, приехавший на ВДНХ вместе с семьёй. В качестве подарка мужчина получил поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. В рамках поездки Дмитрий и его семья пересекут Полярный круг, получат именной сертификат полярников.

Пятимиллионной гостьей выставки 17 января оказалась семилетняя девочка из города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Она приехала в столицу с родителями и младшим братом. Семье вручили сертификат на поездку в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией по резиденции Деда Мороза, который и пригласил Полину и её семью в гости.

Соцопрос, проведённый среди посетителей выставки-форума на ВДНХ, показал, что почти все они испытали чувство гордости за свою страну. Как сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией.

Выставку неоднократно посещал президент Росси Владимир Путин. Впервые российский лидер побывал здесь 4 декабря 2023 года. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин посетил выставку 17 декабря. В ходе этого посещения он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума. 23 января в ходе посещения выставки глава государства встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в России. В четвёртый раз президент приехал на международную выставку-форум 1 февраля.

Международная выставка «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. 15 февраля глава государства распорядился продлить выставку до 8 июля.