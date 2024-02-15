Москва, 15 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия», проходящая на ВДНХ в Москве, будет продлена до 8 июля. Соответствующее распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин.

Софья Сандурская/ТАСС

Выставка проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент и сам четыре раза посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Так, уже более шести млн россиян ознакомились с представленными на выставке достижениями страны. Так, гости выставки могут увидеть достижения всех 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов, показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия.

Согласно опросу ВЦИОМ, 98% россиян испытали чувство гордости, посетив выставку «Россия» и ознакомившись с достижениями страны, которые там представлены. Исследование показало, что выставка способствует формированию у людей позитивных эмоций. Так, ровно половина респондентов упомянули радость, 46% — восторг, 39% — гордость за страну или регион. При этом главным мотивом для посещения выставки по-прежнему является личный интерес.

На выставке-форуме уже прошли Дни культуры, промышленности и каждого отдельного региона.

При этом организаторы выставки подготовили и приятные подарки для посетителей. Так, 17 января пятимиллионной гостьей выставки на ВДНХ стала семилетняя девочка из города Катайска Курганской области. Полина приехала в столицу с родителями и младшим братом. Семье подарили сертификат на поездку в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией по резиденции Деда Мороза.