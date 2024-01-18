Москва, 18 января, 2024, 03:26 — ИА Регнум. В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пятимиллионной гостьей 17 января оказалась семилетняя девочка из города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Она приехала в столицу с родителями и младшим братом.

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Семье вручили сертификат на поездку в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией по резиденции Деда Мороза, который и пригласил Полину и её семью в гости.

«Ждём вас и от души поздравляем», — сказал замгубернатора Вологодской области Сергей Жестянников Дмитриевым, вручая памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и правительства региона, где живёт Дед Мороз.

«Ты стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия». И благодаря этому повезёт всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!» — поздравила Полину гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

По словам матери девочки Светланы Дмитриевой, семья ещё не верит в такое чудо.

«Приехали в Москву в отпуск. Решили погулять по выставке: все говорят, как тут красиво. И тут такое событие! Мы ещё сами не верим, что это всё на самом деле!» — поделилась она эмоциями.

Как сообщало ИА Регнум, Международную выставку-форум «Россия» 5 января посетил четырёхмиллионный гость, им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников РФ, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.

На выставке «Россия» масштабно и увлекательно представлено всё, чем может гордиться страна, заявил 16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» президент Владимир Путин.

Выставку на ВДНХ могут продлить до конца лета 2024 года, заявил президент. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил Путин. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул глава государства.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан.