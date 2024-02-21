Москва, 21 февраля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета глав МИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро намерен провести ряд двусторонних встреч. Об этом 21 февраля в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Встреч немало. Конечно, встреча с министром иностранных дел Бразилии. Будет встреча с главами МИД Египта, Боливии», ― уточнила она.

Дипломат добавила, что Лавров также встретится с коллегами из Мексики и ЮАР. При этом встреча с министром иностранных дел Турции пока прорабатывается.

«И это ещё неполный список», ― сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где пройдёт встреча глав МИД стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Мероприятие пройдёт в гавани Глория.

О том, что Лавров совершит турне по странам Латинской Америки, стало известно 14 февраля. 9 февраля он прибыл на Кубу и встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

20 февраля российский министр посетил Венесуэлу, где у него были запланированы встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес и главой МИД республики Иваном Хилем.

В МИД заявили, что Россия в качестве председателя объединения БРИКС планируют наладить тесное партнёрство с G20. В ведомстве пояснили, что такая деятельность поможет укрепить голоса стран Глобального Юга и Глобального Востока в ведущих многосторонних структурах.