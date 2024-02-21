Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 февраля, 2024, 04:05 — ИА Регнум. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) начались последние приготовления перед встречей глав внешнеполитических ведомства стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом в среду, 21 февраля, сообщило «РИА Новости».

(сс) Poswiecie Рио-де-Жанейро

По информации источника, местом встречи станет гавань Глория, расположенная в одном из самых безопасных районов второго по величине города Бразилии. Как сам саммит, так и двусторонние встречи пройдут в расположенном в гавани павильоне.

Отмечается, что во встрече глав МИД G20 примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его соседями за переговорным столом, предварительно, окажутся представители Саудовской Аравии и Мексики. Представители же Соединённых Штатов Америки и Великобритании расположатся напротив российского дипломата.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе заявил, что Россия совместно с государствами глобального Юга продолжит препятствовать попыткам западных стран превратить G20 в площадку для достижения собственных узкокорыстных задач.

Напомним, что в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро также пройдёт встреча глав стран G20. Этот саммит станет первым для президента Аргентины Хавьера Милея, победившего в декабре на выборах главы государства.