Москва, 21 февраля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Россия в качестве председателя объединения БРИКС планируют наладить тесное партнерство с «Группой двадцати» (G20), сообщил МИД России на своем сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве пояснили, что такая деятельность поможет укрепить голоса стран Глобального Юга и Глобального Востока в ведущих многосторонних структурах.

Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. Членами БРИКС, помимо РФ, являются Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. С января 2024 года к объединению официально присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что БРИКС служит важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран. Кроме того, он добавил, это объединение стало крупнейшим каналом осуществления стратегической коммуникации для Глобального Юга.

22 августа журнал Newsweek опубликовал мнение старшего научного сотрудника Тихоокеанского исследовательского форума Акхила Рамеша, который считает, что США уступают БРИКС в борьбе за Глобальный Юг. По его словам, на это указывает укрепление организации, а также тот факт, что Вашингтону не предоставили места за столом переговоров на августовском саммите в Йоханнесбурге.

18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад лжёт, говоря о своей заинтересованности в развитии Глобального Юга и Глобального Востока. Он призвал сравнить политику западных стран в отношении этих регионов с политикой в отношении Киева.