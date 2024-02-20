Каракас, 20 февраля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров прибыл в аэропорт Каракаса с Кубы, Венесуэла стала второй точкой в запланированном турне главы МИД РФ по странам Южной Америки.

Ожидается, что в Венесуэле Лавров проведёт переговоры с главой МИД латиноамериканской республики Иваном Хилем, президентом страны Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнила в преддверии визита официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия и Венесуэла в ходе переговоров планируют обсудить вопросы развития двустороннего стратегического партнёрства, а также совместные проекты в торговой, инвестиционной и культурной сферах. Кроме того, темой для переговоров станут вопросы международной и региональной повестки дня, а также координация двух стран в ООН и на других ключевых международных площадках.