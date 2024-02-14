Москва, 14 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу, а 20-го — Венесуэлу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ

«Девятнадцатого февраля министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом Республику Куба, запланированы встречи с президентом этой страны и с министром иностранных дел Кубы», ― рассказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, в ходе общения с кубинским руководством Лавров обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление партнёрства двух стран, наращивание торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Уже после этой встречи на Кубе глава российского МИД поедет в Венесуэлу, уточнила дипломат.

«20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Венесуэлу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. Там запланированы встречи с президентом и исполнительным вице-президентом страны, а также переговоры в министерстве иностранных дел», ― пояснила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой назвал Кубу важнейшим союзником России в Карибском регионе. Он отметил подъём отношений двух государств и высокие темпы развития политического диалога между ними. В 2023 году Кубу посетили министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности России и председатель Госдумы.

Россия и Куба подписали ряд соглашений по укреплению сотрудничества. Государства заключили их по итогам межправительственной комиссии в Гаване. На её заседании присутствовал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Кубы Рикардо Кабрисас.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил России твёрдую поддержку после начала специальной военной операции.

Сергей Лавров в ходе визита в Каракас в апреле 2023 года передал Мадуро приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию.

В конце января 2024 года Николас Мадуро сообщил журналистам, что в ближайшее время приедет в Россию и побывает в «красивейшем городе» Санкт-Петербурге.