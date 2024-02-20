Москва, 20 февраля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну отечественный автомобиль представительского класса Aurus. Эту информацию 20 февраля подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Да. Это машина Aurus», — заявил он «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля стало известно, что Путин подарил лидеру КНДР российский автомобиль. Как отметила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, этот подарок свидетельствует об особо дружеских отношениях лидеров двух стран.

Глава первого департамента Азии Министерства иностранных дел России Иван Желоховцев 11 февраля рассказал, что сроки визита Путина в КНДР пока не согласованы и в данный момент стороны решают этот вопрос по дипломатическим каналам. По его словам, приглашение президенту России посетить Пхеньян подтвердил глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи во время недавнего визита.

Северокорейский лидер пригласил Путина посетить КНДР в ходе своего визита в Россию в сентябре 2023 года. Перед этим лидеры России и Северной Кореи встретились и провели переговоры на космодроме Восточный. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию с 2019 года.