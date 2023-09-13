Сеул, 14 сентября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил от лидера КНДР Ким Чен Ына приглашение посетить Северную Корею. Об этом написало южнокорейское агентство Рёнхап, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

Издание отметило, что российский лидер принял приглашение. Подробности не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.

Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.

Ответный визит президента России Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.