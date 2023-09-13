Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею
Рёнхап: Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
Сеул, 14 сентября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил от лидера КНДР Ким Чен Ына приглашение посетить Северную Корею. Об этом написало южнокорейское агентство Рёнхап, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Издание отметило, что российский лидер принял приглашение. Подробности не приводятся.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились и провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.
Беседа Путина и Кима продолжалась более пяти часов.
Ответный визит президента России Владимира Путина в КНДР пока не планируется, сообщил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.