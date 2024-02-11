В МИД России рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
МИД России: Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в Северную Корею
Москва, 11 февраля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР пока не согласованы. Москва и Пхеньян сделают это по дипломатическим каналам. Об этом 11 февраля сообщил директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.
Он напомнил, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.
«Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», ― сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 января сообщил, что Москва надеется, что Путин посетит с официальным визитом КНДР. Он добавил, что сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею во время своего визита в Россию в сентябре прошлого года. Отмечалось, что российский лидер принял приглашение. Перед этим, 13 сентября, два лидера встретились и провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.
Российский лидер 16 января провёл встречу с главой МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Министры проинформировали его о достигнутых договорённостях. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове и некоторые вопросы международной повестки.
В МИД КНДР 21 января заявили о том, что внешнеполитическое ведомство и руководство страны ждут визита российского президента. В МИД добавили, что Путин для корейского народа — самый близкий друг, а КНДР готова тепло принять главу российского государства, если он решит посетить их страну.