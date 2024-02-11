Москва, 11 февраля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР пока не согласованы. Москва и Пхеньян сделают это по дипломатическим каналам. Об этом 11 февраля сообщил директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Он напомнил, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

«Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам», ― сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 января сообщил, что Москва надеется, что Путин посетит с официальным визитом КНДР. Он добавил, что сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею во время своего визита в Россию в сентябре прошлого года. Отмечалось, что российский лидер принял приглашение. Перед этим, 13 сентября, два лидера встретились и провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.

Российский лидер 16 января провёл встречу с главой МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи. Министры проинформировали его о достигнутых договорённостях. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове и некоторые вопросы международной повестки.

В МИД КНДР 21 января заявили о том, что внешнеполитическое ведомство и руководство страны ждут визита российского президента. В МИД добавили, что Путин для корейского народа — самый близкий друг, а КНДР готова тепло принять главу российского государства, если он решит посетить их страну.