Хельсинки, 19 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США. Об этом в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Global Look Press/Keystone Press Agency

«В этом нет необходимости», ― подчеркнул он.

По его словам, НАТО сама обеспечивает ядерное сдерживание. Орпо пояснил, что ядерное оружие разместили в нескольких странах альянса, и этого достаточно.

«Тем не менее мы тщательно готовимся к своим задачам как новая страна НАТО, мы участвуем в сдерживании с помощью обычных вооружений», ― добавил финский премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м участником альянса.

В начале сентября газета Iltalehti опубликовала материал с заявлением президента Финляндии Саули Ниинистё о планах пустить в страну американские военные самолёты. Американским ВВС хотели открыть доступ в аэропорт Рованиеми.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум заявил, что размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу.

Финское издание Helsingin Sanomat 30 октября сообщило, что Хельсинки планирует заключить с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. В Финляндии перспективу такой договорённости назвали очень значимой. Она даст возможность Вашингтону использовать территорию Финляндии не только во время военных учений, а инвестировать выделяемые Конгрессом деньги в военную инфраструктуру республики.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, власти США и Финляндии подписали 18 декабря.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия примет ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России.