Москва, 2 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Если Финляндия и США подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве, Россия примет ответные меры, сообщила 2 ноября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Могу подтвердить, что будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России», — сказала Захарова.

Российский дипломат пояснила, что ответные меры будут зависеть от того, каким будет соглашение. При этом Захарова упомянула о вероятности размещения американских на военных базах Финляндии как о возможном предмете соглашения.

Финское издание Helsingin Sanomat 30 октября сообщило, что Хельсинки планирует заключить с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. В Финляндии перспективу такой договорённости назвали очень значимой.

Издание подчеркнуло, что договорённость даст возможность Вашингтону использовать территорию Финляндии не только во время военных учений. Согласно договорённости, США смогут инвестировать выделяемые Конгрессом деньги в военную инфраструктуру Финляндии.

Финляндия с 4 апреля — член НАТО. Официально приглашая Хельсинки в НАТО в конце июня 2022 года, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не намерен размещать на финской территории какие-либо войска без запроса с её стороны.