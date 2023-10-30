Хельсинки, 30 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В Финляндии заявили, что близки к заключению с США Соглашения о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA). Его могут подписать уже на этой неделе. Об этом сообщило финское издание HS (Helsingin Sanomat).

При этом остаются открытыми некоторые вопросы, касающиеся юридической стороны соглашения. В самой Финляндии его назвали «имеющим важное значение» для страны.

«Цель соглашения — дать вооруженным силам США возможность использовать финскую землю и определенные согласованные территории дольше, чем во время обычных военных учений», — написало СМИ.

Будущий договор затрагивает вопрос, связанный с вводом войск, а также заблаговременным хранением материалов и налогообложением. Соглашение может предоставить Соединённым Штатам возможность инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии средства, выделяемые Конгрессом США.

«Соглашение позволяет Финляндии осуществлять военное сотрудничество с Соединёнными Штатами практически во всех ситуациях. Оно обеспечивает основу для более детального соглашения об операциях», — добавили в издании.

На начальном этапе американо-финское взаимодействие, как отмечается, может означать увеличение совместных тренировок, а не переброску крупных сил и большого количества американского оружия в Финляндию.

В апреле этого года североевропейская страна официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Приглашение стать членом НАТО Финляндия получила в конце июня 2022 года.

Российская сторона заявила, что предпримет ответные шаги из-за включения соседа в НАТО. Длина общей границы с военным блоком выросла более чем в два раза. В МИД заявляли, что Москва вынуждена принять меры как «военно-технического, так и иного характера» для предотвращения угроз национальной безопасности.