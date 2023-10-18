Москва, 18 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. НАТО в ближайшей перспективе может разместить свои военные базы на территории Финляндии и Швеции, заявил 18 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

ADAM IHSE/EPA/ТАСС

«В ближайшей перспективе не исключается размещение на территории этих стран коалиционных военных баз и ударных видов вооружений», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО, а также проведение альянсом мероприятий в Швеции создают дополнительный очаг напряжённости.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля. Страна стала 31-м членом альянса. Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать в этой стране войска, если её руководство не направит соответствующий запрос.

Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подала Швеция, но против этого выступила Турция. Анкару возмутили антиисламские акции, которые регулярно проводят в Хельсинки при согласовании с финскими властями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре упрекнул руководство Финляндии, что оно так и не сдержало обещания о борьбе с терроризмом, так как акции продолжаются.