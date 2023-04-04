Брюссель, 4 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал США документ о присоединении Финляндии, следует из видеотрансляции, которая велась из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Глава внешнеполитического ведомства передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. С этого момента Финляндия официально стала 31-м членом альянса.

Согласно регламенту, все документы о присоединении новых членов НАТО хранятся в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию, а также Швецию вступить в альянс. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля. Подписание состоялось в небольшом кабинете финского представительства в НАТО в Брюсселе.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны.

В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные шаги в связи с вступлением Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теперь длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в регионе. В МИД добавили, что присоединение Финляндии к НАТО, вероятно, негативно отразится на российско-финляндских двусторонних отношениях.