Хельсинки, 14 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Для размещения американских войск на территории Финляндии откроют 15 военных районов, заявил 14 декабря журналистам министр обороны республики Антти Хяккянен.

Robert Michael/dpa/Global Look Press

Он пояснил, что такую возможность открывает договор об оборонном сотрудничестве, который правительство Финляндии решило заключить с США.

Хяккянен добавил, что подписать соглашение с США республика сможет только после того, как получит одобрение от финского парламента.

Ранее 14 декабря пресс-служба правительства Финляндии объявила, что 18 декабря республика заключит с США письменную договорённость об оборонном сотрудничестве.

В правительстве сообщили, что Хельсинки и Вашингтон уже провели переговоры по новому двустороннему соглашению, отметив, что оно укрепит безопасность Финляндии и будет способствовать выполнению обязательств по членству в НАТО.

В соглашении прописали такие вопросы, как ввод войск и размещение техники. В дальнейшем договорённость позволит США использовать финансирование Конгресса для инвестиций в инфраструктуру в Финляндии.

Также в финском правительстве сообщили, что хотят предложить президенту Саули Ниинистё уполномочить Хяккянена подписать соглашение министра обороны. Если возникнут препятствия для этого, тогда следует поручить подписать соглашение министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен.

Правительство Финляндии также сообщило, что такие двусторонние соглашения с США есть у ряда стран НАТО, в том числе у Норвегии и балтийских государств. Что касается Швеции и Дании, они находятся в процессе переговоров на эту тему.

Финское правительство заявило, что это соглашение важно для Хельсинки в том числе в контексте ситуации на Украине. Оно добавило, что членство Финляндии в НАТО не уменьшит важность сотрудничества с Вашингтоном, а откроет новые возможности и будет способствовать вкладу Хельсинки в коллективную оборону НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м участником альянса.

В начале сентября газета Iltalehti опубликовала материал с заявлением Ниинистё о планах пустить в Финляндию американские военные самолёты. Американским ВВС будет доступен аэропорт Рованиеми.

Политолог Йохан Бэкман 5 декабря заявили, что Финляндия под предлогом «пограничного кризиса» хочет разместить на своей территории американские войска. Он заявил, что это НАТО потребовало, чтобы Финляндия закрыла КПП на границе с Россией.