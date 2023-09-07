Хельсинки, 7 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. На территории Финляндии будет военное присутствие США. Об этом 7 сентября на мероприятии Ассоциации политических журналистов заявил президент республики Саули Ниинистё, сообщила газета Iltalehti.

KIMMO BRANDT/EPA/TASS Аэродром Рованиеми

«ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», ― указало издание.

Дата начала пользования инфраструктурой не называется.

Также Ниинистё напомнил, что Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement (DCA). По его словам, переговоры идут хорошо.

«Когда мы много говорили о необходимости ввода подразделений НАТО в Финляндию или о присутствии НАТО, соглашение DCA приводит к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США», ― пояснил финский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на встрече в Вашингтоне президенты США и Финляндии Джозеф Байден и Саули Ниинистё договорились запустить процесс, который будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран в области безопасности. Кроме того, главы государств обсудили «укрепление двусторонних отношений и обеспечение надёжной обороны и сдерживания в Северной Европе», а также важность политики открытых дверей НАТО.

Финский лидер также заявил о готовности Хельсинки активизировать военное сотрудничество с Вашингтоном.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. А месяц спустя власти страны заявили о намерении подписать соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории. Этот документ в числе прочего даст возможность Соединённым Штатам Америки использовать территорию этой страны для обучения военнослужащих и хранения материалов. Как заявил Ниинистё, соглашение должно повысить безопасность республики до максимально возможного уровня.